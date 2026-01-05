Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陝西鰲太線︱5驢友元旦-20℃犯禁闖區 4人失蹤逾兩日傳暫尋回1人

即時中國
更新時間：10:15 2026-01-05 HKT
發佈時間：10:15 2026-01-05 HKT

陝西「鳌太線」再傳登山客失聯消息。有網民發帖求助，指妹妹與另外4人組隊，犯禁在元旦日徒步太白山保護區的「小鰲太線」，除1人途中不適先行退返外，其他人由3日起完全失聯。截至5日，多支搜索隊在零下20℃、視野不足5米的現場找尋失蹤者。有參與搜救者透露，暫時找回1名失蹤者。

官方明令禁入失蹤區域

綜合網上消息及內媒報道，涉事的5名驢友（戶外活動愛好者），於1月1日晚10點，由陝西西安包車，前往已被明令禁止徒步的秦嶺「小鰲太線」。

相關新聞：奇蹟生還｜18歲男陝西太白山失聯10天 餓到牙膏當糖吃

據其中1名失蹤者的姐姐在網上求援的帖子內容指，5人開始徒步後，其中1人因身體不適，在2日晚脫隊離開，翌日清晨獨自下山。其他4人，包括其妹妹則繼續行程，但他們在3日起，全部失去聯絡，手機訊號最後顯示4人出現在青峰峽區域。

由於山區訊號中斷，4人已與外界失去聯絡超過兩日，上述的失蹤者的姐姐，希望網友協助尋人。她並透露，妹妹是透過「網上約網友付費找領隊」成行，每人要支付500元。

相關新聞：非法穿越鰲太線 兩度發現遇難者遺體博主面臨受罰

太白縣公安局聯合多支救援隊自1月4日起分批進山，但因暴風雪持續，山內氣溫低至零下20℃、能見度不足5米、積雪深厚且地勢險峻搜救進展緩慢。

1月5日，有參與救援的「臨潼應急救援隊（杜杜）」在早上6時許發帖，指暫時找回1名失蹤者，其他3人仍然搜索中。但消息暫未有官方證實。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB 子女一致反對 認高估自己：以為唔使咁辛苦
曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB  子女一致反對  認高估自己：以為唔使咁辛苦
影視圈
3小時前
一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后
00:56
一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后
影視圈
11小時前
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
飲食
15小時前
曾志偉卸任TVB總經理丨重溫5年改革路 《中年好聲音》等綜藝獲好評 邀巨星出席大騷 前藝員回歸拍劇
曾志偉卸任TVB總經理丨重溫5年改革路 《中年好聲音》等綜藝獲好評 邀巨星出席大騷 前藝員回歸拍劇
影視圈
10小時前
星島申訴王｜現實版「溏心風暴」粉麵廠後人 兄弟聯手爭產再反目
05:43
星島申訴王｜「四哥」被控獨吞千萬遺產 賤賣物業填賭債 兄弟決裂：他準備走佬
申訴熱話
2小時前
萬千星輝2025｜《新聞女王2》黃宗澤首封視帝：以為冇得再上嚟  曾戀胡杏兒7年  不婚主義身家過億
01:00
萬千星輝2025｜《新聞女王2》黃宗澤首封視帝：以為冇得再上嚟  曾戀胡杏兒7年  不婚主義身家過億
影視圈
11小時前
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
好去處
17小時前
01:35
警冚元朗製毒工場｜被捕男歌手「狗毛」曾參與《全民造星》 唱歌彈結他功力被大讚
突發
16小時前
萬千星輝2025丨曾志偉獲萬千光輝榮譽傳奇大獎：係時候卸任落嚟 離職TVB總經理謙稱江郎才盡
00:40
萬千星輝2025丨曾志偉獲萬千光輝榮譽傳奇大獎：係時候卸任落嚟 離職TVB總經理謙稱江郎才盡
影視圈
10小時前