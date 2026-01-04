Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

元旦假期︱內地跨區人員流動預近6億人次 同比增長19.5%

即時中國
更新時間：19:13 2026-01-04 HKT
發佈時間：19:13 2026-01-04 HKT

元旦假期期間，內地跨區域人員流動量預計近6億人次，同比增長19.5%。

交通運輸部資料顯示，今年1月1日至1月3日，全社會跨區域人員流動量預計5.9億人次，同比增長19.5%。去年元旦，內地只放假一天，而今年則放3天的假期。

其中，鐵路客運量預計4822.3萬人次，日均1607.5萬人次，同比增長53.1%。公路人員流動量預計5.4億人次，日均1.8億人次，同比增長15.5%。水路客運量預計229.0萬人次，日均76.3萬人次，同比增長35.3%。民航客運量預計588.1萬人次，日均196.03萬人次，同比增長10.49%。

新華社引述國家鐵路集團報道，在元旦假期，內地鐵路累計發送旅客4808.7萬人次。其中，1月1日當天，發送旅客1856萬人次。
 

