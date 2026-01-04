日媒調查：近半日企指中日緊張影響業務

日本首相高市早苗發表「台灣有事」論至今快兩個月，中日關係未見好轉。日本共同社1月2日公布的最新調查顯示，受訪的114間主要日本企業，有54間企業表示中日關係惡化對業務造成影響，比例接近一半，不少企業希望日方能夠採取靈活而持續的外交策略。

最關注駐華人員及家屬安全

受訪日本企業主要集中在運輸、零售、能源、電機等行業。具體來看，31%的企業表示中日關係惡化對業務「有影響」，17%認為「影響較小」，而表示「沒有影響」或「幾乎沒有影響」的企業僅13間，佔比約12%。



對於中日關係緊張帶來的擔憂事項，39%企業最關注「駐華人員及家屬的人身安全」，33%的企業擔心「在華產品和服務銷售額下降」，26%的企業擔心「中國的工廠、店舖及辦事處運營受阻」。23%的企業認為，訪日中國客減少可能導致產品和服務銷售額下滑。

高市11月7日在國會發表「台灣有事」言論，引發中方強烈不滿。北京採取一系列反制措施，包括叫停及取消多項中日政府及民間交流活動等。