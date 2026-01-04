Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日媒調查：近半日企指中日緊張影響業務

即時中國
更新時間：09:29 2026-01-04 HKT
發佈時間：09:29 2026-01-04 HKT

日本首相高市早苗發表「台灣有事」論至今快兩個月，中日關係未見好轉。日本共同社1月2日公布的最新調查顯示，受訪的114間主要日本企業，有54間企業表示中日關係惡化對業務造成影響，比例接近一半，不少企業希望日方能夠採取靈活而持續的外交策略。

最關注駐華人員及家屬安全

受訪日本企業主要集中在運輸、零售、能源、電機等行業。具體來看，31%的企業表示中日關係惡化對業務「有影響」，17%認為「影響較小」，而表示「沒有影響」或「幾乎沒有影響」的企業僅13間，佔比約12%。

相關新聞：中日交惡｜日本企業領袖代表團延期訪華 13年來首次

對於中日關係緊張帶來的擔憂事項，39%企業最關注「駐華人員及家屬的人身安全」，33%的企業擔心「在華產品和服務銷售額下降」，26%的企業擔心「中國的工廠、店舖及辦事處運營受阻」。23%的企業認為，訪日中國客減少可能導致產品和服務銷售額下滑。

高市11月7日在國會發表「台灣有事」言論，引發中方強烈不滿。北京採取一系列反制措施，包括叫停及取消多項中日政府及民間交流活動等。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾志偉將卸任TVB總經理 《萬千星輝頒獎典禮2025》特設大獎致謝 傳神秘老友現身丨獨家
曾志偉將卸任TVB總經理 《萬千星輝頒獎典禮2025》特設大獎致謝 傳神秘老友現身丨獨家
影視圈
13小時前
美如樓有單位起火冒煙，火警中有居民由救護車送院。梁國峰攝
石硤尾邨單位起火釀1死5傷 近200人疏散
突發
1小時前
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
中菜酒家長者優惠！憑樂悠咭/長者咭即享茶錢半價 歎京川粵名菜+手工點心
中菜酒家長者優惠！憑樂悠咭/長者咭即享茶錢半價 歎京川粵名菜+手工點心
飲食
20小時前
元旦起個人存取款超5萬毋須登記。 中新社
元旦起個人存取款超5萬毋須登記
即時中國
2026-01-03 08:33 HKT
據報馬杜羅抵達紐約 赤腳戴頭套落機 被押往布魯克林拘留中心。
空襲委內瑞拉｜據報馬杜羅抵達紐約基地 赤腳戴頭套落機 被押往布魯克林拘留中心
即時國際
3小時前
63歲「曾傳患癌視帝」被爆重要部位受創 強忍痛楚登台 為養明星妻女頂硬上
63歲「曾傳患癌視帝」被爆重要部位受創 強忍痛楚登台 為養明星妻女頂硬上
影視圈
19小時前
空襲委內瑞拉｜美軍逾150架飛機突襲 馬杜羅夫婦官邸投降被抓獲
即時國際
6小時前
街坊連鎖酒樓推$20.8燒乳鴿！限一時段供應 早市下午茶點心拼盤優惠$28.8 歎6大點心
街坊連鎖酒樓推$20.8燒乳鴿！限一時段供應 早市下午茶點心拼盤優惠$28.8 歎6大點心
飲食
23小時前
賭王四房大仔何猷亨高調認愛  女友仙氣曝光恩愛身貼身  曾戀陳瀅跟3大TVB花旦傳緋聞
賭王四房大仔何猷亨高調認愛  女友仙氣曝光恩愛身貼身  曾戀陳瀅跟3大TVB花旦傳緋聞
影視圈
16小時前