深圳口岸︱2025年通關人次2.74億創新高 同比增14%全國第一

即時中國
更新時間：10:58 2026-01-02 HKT
發佈時間：10:58 2026-01-02 HKT

大灣區融合下，中港兩地居民互動越見頻繁。去年，深圳口岸通關的人次達2.74億，同比增長達14%，居全國第一及創下歷史新高。

深圳發布指，去年在深圳口岸通關的旅客中，內地居民佔9529.2萬人次、港澳台居民1.71億人次、外國人743 萬人次，同比分別上升 22.5%、9.2%、34.1%，8月16日達108.76萬人次，為歷史最高峰。

大量港人習慣到深圳消費娛樂，推動深圳口岸成為全國通關人次增長最高地方。小紅書
在深圳福田、南山、羅湖的大型商圈，周末隨處可見港澳居民身影。他們或品味特色美食，或體驗新穎的娛樂項目，或採購性價比高的日用品。「深圳商場選擇多、餐飲有特色、服務體驗好，加上匯率優勢，很多朋友喜歡過來度周末。」來自香港的梁女士在深圳壹方城購物後滿意地表示。

「南下」客流也為香港市場注入活水。香港旅遊發展局資料顯示，2025年1月至11月共錄得約4500萬訪港旅客人次，同比增加12%，已超越2024年全年訪港旅客量的總數。其中，訪港的內地旅客佔約3450萬人次，同比增加11%，帶動零售、酒店、餐飲等行業復甦。深港「一程多站」旅遊產品備受青睞，兩地文旅資源聯動效應凸顯，深港「同城生活」加速形成。

至除夕，香港中環遮打道、香港迪士尼樂園及西九文化區；深圳各大商圈、世界之窗、歡樂谷，均舉扮各有特色的跨年活動，吸引港深兩地民眾互相跨境，體驗不一樣的歡樂氣氛。

 

