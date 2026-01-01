著羽絨患肺炎︱福建男連續數月日穿12小時 醫生揭患病真相……

福建一名男子近日因出現呼吸困難症狀就醫，檢查結果顯示其血氧飽和度已低至85%，並出現呼吸衰竭，最終被確診為過敏性肺炎（呼吸衰竭）。醫生了解後發現，病人每天都會穿著從網購平台購入的平價羽絨外套，一穿就是超過12小時，且連續數月都如此。

羽絨外套內襯破損，每次身體活動時，都有細小的絨毛從縫隙飄出來。男子不以為意，仍繼續穿著已破損的羽絨。由於長期吸入微小顆粒，最終誘發肺部病變。

連續數月日穿12小時

福建省人民醫院急診科副主任醫師邵丹指出，羽絨中的微小蛋白顆粒被持續吸入肺泡。在非過敏性體質者體內，也可能引發免疫反應並攻擊肺組織，因此這種疾病也被稱為「羽絨肺」。

四川省成飛醫院呼吸與危重症醫學科主任醫師曾雪梅也說明，「羽絨肺」的症狀通常在接觸羽絨製品後數小時出現。急性發作時，會出現咳嗽、氣短、胸悶等呼吸道症狀，可能伴隨發熱、乏力、肌肉酸痛等全身症狀。由於其症狀缺乏特異性，易被誤診為感冒或支氣管炎，從而錯失最佳就醫時期。

專家：留意內襯破損

醫生認為，民眾應避免長期穿著內襯破損、羽絨外露的衣物，在選購時更應注重衣服品質，且應定期清洗、並存放在空氣流通處，減少羽絨纖維在空氣中積聚，。

專家也指，建議優先選擇標示「高清潔度羽絨」、「羽絨含量≥90%」的產品，穿著時若發現鑽絨、布料破損應及時處理，切勿將就穿著。