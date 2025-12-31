谷內需︱發改委提前發625億國債 支持消費品舊換新首補貼智能產品

新華社報道，國家發改委與財政部近日已向地方提前下達2026年第一批625億元人民幣超長期特別國債，支持消費品以舊換新資金計劃，為優化實施「兩新」政策，滿足元旦、春節等旺季消費需求。

每件補貼上限1500元

據發改委與財政部《關於2026年實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知》，明確明年「兩新」政策支持範圍，包括在消費基礎設施領域增加商業綜合體、購物中心、百貨店、大型超市等線下消費商業設施設備更新；消費品以舊換新則集中資源提升覆蓋人群廣、帶動效應強重點消費品「得補率」；繼續實施汽車報廢更新和汽車置換更新補貼，以及家電以舊換新補貼，聚焦冰箱、洗衣機、電視、空調等6類產品；同時擴展數碼和智能產品購新補貼。

內地去年也以大規模的補貼催谷消費。新會政府

國家資訊中心經濟預測部宏觀經濟研究室副主任鄒蘊涵介紹，消費者在購買如AR眼鏡等的智能產品，亦可享受以舊換新補貼。個人購買手機、平板、智能手表手環等，按產品售價一成半給予補貼；個人購買雪櫃、洗衣機、電視、冷氣機、電腦、熱水器等，六類家電中一級能源效率或水效標準的產品，以產品售價一成半給予補貼。每位消費者每類產品補貼1件，每件補貼不超過1,500元。

個人報廢登記的新能源乘用車或兩升以下排氣量燃油乘用車，給予汽車報廢更新補貼，購買新能源車補貼車價一成二、最高不超過兩萬元，兩升以下燃油車補貼車價一成、最高不超過1.5萬元人民幣。