圍台軍演︱東部戰區實彈射擊 海峽民用航路淨空

更新時間：08:12 2025-12-30 HKT
發佈時間：08:12 2025-12-30 HKT

解放軍今日（30日）0800-1800，會在台灣南北兩端舉行對海突擊、防空及反潛等演習。陸軍會對台灣北部海域實彈射擊。目前海峽內民用航路上已經淨空。

航空跟蹤網站F24的資料可見，海峽的民用航路已經淨空。微博
東部戰區30日再發新主題海報「封港斷線」。
解放軍東部戰區今日起組織驅護艦、殲轟機等兵力，位台島南北兩端相關海域，開展查證識別、警告驅離、模擬打擊，以及對海突擊、防空反潛等科目演練，檢驗了海空協同、一體封控能力。

解放軍東部戰區今日（30日）起組織驅護艦、殲轟機等兵力，位台島南北兩端相關海域，開展查證識別、警告驅離、模擬打擊，以及對海突擊、防空反潛等科目演練，檢驗了海空協同、一體封控能力。

央視報道，中國人民解放軍打「獨」促統決不手軟，將持續組織反分裂反干涉行動，堅決維護國家主權、統一、領土完整。

東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，12月30日上午9時，東部戰區陸軍部隊，組織對台島北部相關海域，實施遠程火力實彈射擊，取得了預期效果。

新海報強調真打實封

東部戰區今天發佈軍事演習主題海報《正義之錘 封港斷線》，稱重拳出擊、真打實封、錘頭斷尾、牽手回家若不歸、出手重擊莫後悔。

 

解放軍放出無人機遠拍台北101的影片。
00:17
