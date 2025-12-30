施純芳大起底︱惡魔「隱身」菲國商會當會長 涉綁架謀殺同胞遭遣返福建

公安部近日派出工作組赴菲律賓開展警務執法合作，成功抓獲涉及多宗綁架、殺人案件的疑犯施純芳。12月22日，菲警方將施純芳移交中方，福建公安機關將其押解回晉江。據悉，施純芳竟然擔任菲律賓中國商會黎刹省分會首屆會長。

網上流傳的照片顯示，施純芳幾年前擔任菲律賓中國商會黎刹省分會首屆會長，照片留著小鬍子，還有華社刊登廣告祝賀他「眾望所歸」。

華社賀當選：眾望所歸

菲律賓中國商會發表聲明，承認施純芳曾爲黎刹省分會首屆會長，但稱分會籌備及成立於疫情期間，較爲倉促，「施純芳僞裝極爲隱蔽，在商會運營過程中未顯露任何違法犯罪的蛛絲馬迹」。

商會稱，施純芳未參與任何總會及分會的核心會務管理工作，已與商會斷絕所有聯繫，早已不是本商會成員。

菲律賓中國商會發聲明「割席」

商會稱，自公安部對施純芳立案，直至其被遣返回國期間，商會充分調動自身在菲律賓的廣泛人脈資源，全力斡旋協調當地各相關部門，積極助力案件推進。最終，施純芳被成功遣返回中國接受法律制裁。

中國公安部稱，近年來，以施純芳爲首的犯罪團夥，在菲律賓頻繁針對中國公民實施綁架、殺人等嚴重犯罪活動，涉及多宗惡性案件，後果極其嚴重，社會影響極爲惡劣。

還涉在菲生產冰毒

菲律賓警方稱，40歲的施纯芳還涉嫌在菲律賓從事冰毒生産。情報顯示，他實際上是非法毒品産業的一名大毒梟，一邊冒充普通居民，一邊掌控一個沙霧製毒窩點。

施純芳因涉嫌綁架已被中國警方通緝，晉江市公安局早在2024年就對其簽發了逮捕令。