多名網民稱飲後心悸失眠 霸王茶姬：咖啡因含量正常

即時中國
更新時間：09:24 2025-12-28 HKT
發佈時間：09:24 2025-12-28 HKT

近日多名網友發帖稱，飲用「霸王茶姬」旗下飲品後出現失眠、心悸等不適狀況，質疑品牌在咖啡因含量標識上透明度不足。前日霸王茶姬美股急跌14%，品牌方發聲明澄清指，一杯原葉現泡茶飲的咖啡因含量約與一杯拿鐵相當。

內地社交平台近日有多名網友發文聲稱，自己喝完霸王茶姬飲料後出現失眠情況，「下午4點喝的，凌晨5點才睡着，腦子越想越清醒」。還有人聲稱：「霸王茶姬等高濃度咖啡因飲料，實際上在蹭准毒品的擦邊球。」帖文引起網友熱議，12月26日霸王茶姬美股一度跌逾14%。

前晚霸王茶姬發布長文回應質疑指，咖啡因在茶品語境中被稱為「茶鹼」，天然存在於茶樹中，品牌堅持使用原葉茶湯，的確可能使茶味更醇厚飽滿，咖啡因天然含量也相對呈現。不過根據現有檢測結果，一杯用原葉現泡茶飲的咖啡因含量按每100ml同等容量計算，與一杯拿鐵大致相當，並顯著低於一杯美式咖啡。對於網上惡意捏造事實、損害公司商譽的違法行為，將堅決依法維權。

