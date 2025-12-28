Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

高校反腐潮再打一虎 中南大學副校長被查

即時中國
再有大學高層落馬。官方昨天公布，湖南長沙「雙一流」名校中南大學副校長、「長江學者」特聘教授郭學益涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。郭學益是今年來官宣受查的第64名中管幹部。兩個月前，中南大學原校長張堯學也落馬。

為重金屬冶金研究專家

近期高校成為反腐重點領域，據不完全統計，今年已有45名省管以上大學高層被查，包括9月落馬的北京大學原副校長任羽中。

59歲的郭學益是湖南長沙人，1985年至1995年在中南大學本碩博連讀，後赴日本佐賀大學擔任理工學部研究員，並在日本東京大學擔任教授。2003年回國後，郭學益任中南大學冶金科學與工程學院重金屬冶金研究所教授、博士生導師、副所長；2005年，轉向行政崗位，曾任中南大學人事處處長，2016年升任中南大學黨委常委、副校長。

郭學益也是國務院政府特殊津貼獲得者、長江學者特聘教授，國家百千萬人才工程國家級人選，曾出版專著4部、論文200多篇。

