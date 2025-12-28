台灣宜蘭7級地震 ｜新北校工疑關漏水水喉 爬梯跣腳墮地身亡

台灣宜蘭縣東部海域周六深夜發生7級地震，震源深度72.8公里，全台22縣市均有震感。



新北市五股區明德路德音國小大樓管線有漏水情況，一名62歲工友為修補，深夜到地下室拿鋁梯上樓查看，卻不慎跌落，後腦杓著地死亡。目前已通知校方與家屬，並報請新北地檢署相驗，釐清死因。

據悉，地震發生後，新北市警方接報，指稱德音國小大樓水喉漏水，校方警衛及相關人員隨後陪同警員尋找水源。

隨後於四樓廁所發現一名62歲林姓工友，身旁還留下一具鋁梯，送院救治後證實死亡。

警方翻看閉路電視記錄，林姓工友原先住在校內1樓宿舍，疑為了關掉地震後破裂的水管，自行從宿舍往學校地下室拿取鋁梯。警方估計，林男應是為了關掉水掣，正要拿取鋁梯上樓查看水管損壞情況，卻不慎於爬梯時跌落，後腦著地受傷。





地震發生時，其中苗栗最大震度是4級。苗栗縣消防局指揮中心表示，當地目前尚無災情傳出。在地震發生前，部分民眾接獲警報，其後屋內出現劇烈搖晃，居民紛紛致電親友了解情況，亦有人收到台北親友傳來地震期間的影像，可見天花板吊燈劇烈擺動，屋內物品掉落，震動持續一段時間，令人心驚。

苗栗縣消防局表示，依氣象署提供的訊息，苗栗地區最大震度為4級，截至目前尚無災情回報。