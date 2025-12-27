Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台灣宜蘭以東發生7.0級地震 全台多地有震感 凌晨再發生4.7級地震

即時中國
更新時間：23:23 2025-12-27 HKT
發佈時間：23:23 2025-12-27 HKT

台灣發生地震。周六（27日）晚上11時6分左右，宜蘭縣東部海域發生7級地震，地震深度72.8公里，屬中層地震，震央位於宜蘭縣東方32.3公里，台灣22縣市有震感。

地震震動明顯，維持約6-8 秒。據台灣中央氣象局資料，地震預估達災防告警系統(PWS)發送門檻，宜蘭縣、新北市、花蓮縣、臺北市、基隆市、桃園市、新竹縣、臺中市、南投縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、臺東縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市最大震度4級。

地震測報中心提醒民眾留意6 級以上強餘震，週內防規模達5.5-6級餘震。

 

台灣中央氣象局圖片。
台灣中央氣象局圖片。

至周日凌晨0時45分，台灣東部海域再發生4.7地震，震央位於宜蘭縣東方30.8公里，震源深度60.8公里，屬於淺層地震。氣象署指，地震觀測到最大震度為3級，出現在宜蘭縣南澳。

據氣象署測報資料顯示，宜蘭縣震度3級，花蓮縣震度2級，新北市、台北市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣震度1級。

台北捷運表示，於晚上11時06分接獲地震訊息後，已依照既定SOP進行列車慢速巡軌及設備檢視，目前未有異常回報，車站亦加強廣播及跑馬燈提示乘客。

台鐵方面指出，東部海域地震導致宜蘭站地震儀測得5級強震度，礁溪至蘇澳新站區間電力系統自動跳脫，該路段一度暫停行駛，受影響旅客約275人。北部地區各站則錄得約4級震度，列車按規定以時速30公里慢行，首班列車通過後，第二班起提升至60公里，並在完成路線巡查後逐步恢復正常速度。截至晚上11時40分，台鐵表示暫未接獲災情通報，並已成立二級應變小組應對。


原文網址：https://www.ettoday.net/news/20251228/3091299.htm

據台灣媒體報道，桃園機場有天花板因強震掉落；宜蘭縣東澳出現跳電，逾3千戶一度停電，約10分鐘後恢復電力。

據美國地質勘探局（USGS）資料，地震強度達6.6，震央位於宜蘭以東31公里，震源深度67.5公里。

 

