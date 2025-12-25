Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

苗栗毒男持長鐮刀隨機傷人 重挫婦人腰部 再衝超市遭警制服

即時中國
更新時間：23:18 2025-12-25 HKT
發佈時間：23:18 2025-12-25 HKT

台灣苗栗市今日（25日）下午發生驚險隨機砍人案。一名具有毒品紀錄的30歲何姓男子，手持長柄鐮刀在街頭瘋狂揮舞，一名婦人走避不及被刀背擊中腰部受傷。何男隨後更闖入附近便利店企圖襲擊職員，幸警員及時趕到將其壓制逮捕。警方初步依傷害、恐嚇等罪嫌將其移送法辦，並建請檢察官羈押以防再犯。

街頭揮刀亂舞 欲砍停燈車輛失足跌倒

事發於今日傍晚約5時，30歲何姓嫌犯被發現在苗栗市源林街一帶遊蕩。目擊者表示，何男當時神情異樣，突然從身上抽出長柄鐮刀沿街揮舞。一名正步行經過的婦人猝不及防，左側腰部疑遭刀背重擊，當場受傷倒地，路人見狀大驚紛紛走避。

苗栗毒男持長鐮刀隨機傷人 重挫婦人腰部 再衝超市遭警制服。中時
苗栗毒男持長鐮刀隨機傷人 重挫婦人腰部 再衝超市遭警制服。中時

何男傷人後並未收手，隨即轉往馬路中心，朝一輛正在等候紅綠燈的私家車後車箱猛砍。幸好此時交通燈號轉綠，司機及時開車離開，何男因揮刀落空重心不穩，整個人摔倒在路面。

闖便利店恐嚇店員 警方及時制伏

何男起身後，持刀走向為公路一家便利店。據報他進入店內後，隨即持刀作勢攻擊櫃枱職員。店員反應敏捷及時閃避，未有受傷，並趁機向外界求助。

苗栗警分局於傍晚5時10分接獲多宗報案，立即調派北苗派出所及周邊警網趕赴現場。多名警員衝入店內，迅速將神情呆滯、疑似毒癮發作的何男制服並鎖上手銬。警方在現場檢獲涉案長柄鐮刀，並將何男帶回派出所調查。

疑犯神志不清 警方建請羈押防再犯

警方表示，何男被捕時眼神呆滯、無法言語表達，疑似處於神志不清狀態，遂先將其戒護送醫，並通報心理健康中心指派社工到場協助。直到今晚9時許，何男神志才較為清醒，警方隨即採集其尿液樣本進行藥檢，以釐清其案發時是否受毒品影響。

目擊者受訪時心有餘悸，直呼「嚇死人」，起初還以為是單純車禍，直到看見對方持鐮刀沿街砍人，才驚覺發生隨機襲擊事件，急忙躲進附近醫院避難。

受傷婦人經送醫治理後，證實左腰部有挫傷，所幸傷勢無大礙。苗栗警分局強調，此類隨機暴力行為嚴重影響社會治安，全案正依傷害、恐嚇等罪嫌深入調查，並將建請苗栗地檢署羈押疑犯，確保民眾安全。

 

↓立即下載星島頭條App↓

