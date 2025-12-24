中國觀察︱解放軍僅剩6上將 空軍司令政委缺席晉銜式

前天，新任東部戰區司令員楊志斌、新任中部戰區司令員韓勝延雙雙晉升為上將，從中央軍委主席習近平手中接過命令狀。在解放軍高層反腐升級的大背景下，這是中央軍委今年第一次舉行晉升上將軍銜儀式，2023年和2024年分別舉行四次和三次，因此備受矚目。這也意味着各大戰區、軍兵種逐步結束「群龍無首」的狀態，開始任命新首長。

結束各戰區「群龍無首」狀態

東部戰區司令員楊志斌（後左）及中部戰區司令員韓勝延（後右)，獲晉升上將。新華社

台下僅國防部長董軍是上將。央視截圖

不過，從央視新聞聯播的畫面，除了兩名新上將，僅有4名上將參加本次晉銜儀式，包括：軍委副主席張又俠、張升民，軍委委員劉振立，國防部長董軍。上一次晉陞上將軍銜儀式是去年年底，大約20名上將出席。一年時間內，有16名上將無法出席晉銜儀式，亦可窺視軍隊高層反腐力度之大。總兵力兩百萬的解放軍，本來應該大約有40名現役上將，現在只有6名，堪稱奇觀。

這些無法出席的上將，不少已經官宣落馬，包括原軍委副主席何衛東、原軍委政治工作部常務副主任何宏軍，等等。今年10月在北京召開的二十屆四中全會，上將已顯凋零，但陸軍政委陳輝、空軍司令員常丁求、空軍政委郭普校、原中部戰區司令員王強、軍事科學院院長楊學軍、軍事科學院政委淩煥新還有出席，這次卻沒有亮相晉銜儀式。去年底出席晉銜儀式的國防大學校長蕭天亮上將，也不見蹤影。

陸軍政委陳輝成「短命上將」？

解放軍五大戰區的司令員、政委，此前「雙缺」，要麼被查，要麼免職。四大（海陸空火箭軍）軍種及武警部隊的司令、政委，此前僅存空軍司令員常丁求、空軍政委郭普校、陸軍政委陳輝，但這3名上將也缺席了。

陳輝去年底才接替落馬的秦樹桐上將擔任陸軍政委，並晉陞上將，前後剛剛一年，可能成為短命上將。原陸軍司令員李橋銘也已「失蹤」，前天亮相晉銜儀式的是陸軍參謀長蔡志軍中將、陸軍紀委書記張曙光中將，預料兩人主持陸軍工作。現身儀式的空軍參謀長王剛中將，空軍紀委書記史洪幹中將，預料主持空軍的軍事、政治工作。

紀曉華