中植集團原董事局主席高興山被判刑

更新時間：22:23 2025-12-23 HKT
發佈時間：22:23 2025-12-23 HKT

中國資產管理巨頭中植企業集團原董事局主席高興山等高層，今天以非法吸收公眾存款罪，被法院判刑14年至4年6個月不等，並處罰金。

據北京市第一中級人民法院微信公眾號消息，法院審理認為，高興山等人作為中植企業集團有限公司直接負責的主管人員及其他直接責任人員，違反國家金融管理法律規定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，構成非法吸收公眾存款罪。法院以非法吸收公眾存款罪，判處高興山等人14年至4年6個月不等刑罰，目前追贓挽損工作仍在進行中。

2023年11月，北京市公安局朝陽分局對「中植系」所屬財富公司涉嫌違法犯罪立案偵查。2024年8月，高興山等49人遭北京市公安局朝陽分局移送檢察機關審查起訴。

中植集團創建於1995年，鼎盛時期管理資產價值超1萬億人民幣，控股上市公司超10家，手握多張金融牌照，坐擁全國約20萬客戶，投資金額百萬起。其商業模式是前端以高息吸引資金，後端投向房地產企業、城投債、上市公司，憑房地產增長獲得更高收益。2021年，中國對房地產信貸收緊，多家房企陸續爆雷，中植也陷入危機，從爆雷到申請破產清算僅用半年。

