外國夫婦為坐纜車兩嬰寄存保安 貴陽遊客幫手換片𠱁BB︱有片

即時中國
更新時間：21:53 2025-12-23 HKT
發佈時間：21:53 2025-12-23 HKT

貴州貴陽發生外國遊客為坐纜車觀光，將數月大雙胞胎嬰兒，強塞給保安自己去玩。大批當地居民及遊客，紛紛停步逗玩BB，甚至有人幫手換尿片。

網民「不恰香菜」拍片分享指，22日下午在黔靈山公園看到一對南亞年輕夫婦，推著兩輛嬰兒車，將一對約4、5個月大的龍鳳胎放在路邊，強行「寄存」給公園保安，聯絡電話也不留下，二人便離開坐纜車觀光。

保安為怕嬰兒有閃失，全程站在旁邊不敢離開，但因男嬰「開大」後不適大哭，保安於是向路過遊客求助。

相關新聞：貴陽黔靈山「猴子大會」嚇呆遊人 網友：是要打架還是開飯？｜有片

「不恰香菜」及其他路過民眾，紛紛停下了解及哄BB，並在嬰兒車找出新尿片及濕紙巾，七手八腳為男B善後。

大約1小時後，該對外國人夫婦施施然回來，領回子女，並向保安及幫忙湊B的民眾致謝。

事件惹來不少網民批評該對父母不負責任，「他倆也真心大，敢把BB交陌生人」、「應急還理解，但離開1小時只為觀光則接受不了」、「萬一出事了怎辦」。

也有網民認為事件證明了中國很安全。

 

