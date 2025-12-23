李強：「十五五」謀劃一批重大工程

總理李強昨日主持召開國務院「十五五」規劃《綱要草案》編制工作領導小組會議，要求謀劃一批能夠帶動全局的「重大工程、重大項目、重大載體」，既為未來發展積聚新動能、培育競爭力，又為當前擴大內需、穩定經濟運行提供支撐。

「十五五」規劃（2026至2030）是中國的下一個5年發展藍圖，根據中共四中全會建議，核心目標包括科技自立自強、培育新興未來產業（如AI+、集成電路、電競）、建設金融強國、推動高質量發展與消費升級，並強調港澳深度參與國家發展等。

新華社報道，國家發展改革委昨日就《綱要草案》編制進展情況作了匯報。李強指出，目前《綱要草案》的編制已經有較好基礎，下一步要集中力量、精益求精做好修改完善。堅持政策支持和改革創新並舉，充分體現民生溫度，切實解決群眾急難愁盼問題。