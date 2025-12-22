Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

提升競爭力︱廣東推不限學歷讀大學 今開放報名120個機會額滿即止

即時中國
更新時間：11:35 2025-12-22 HKT
發佈時間：11:35 2025-12-22 HKT

不少人都希望終身學習，提升競爭力。《南方都市報》報道，廣東省突宣佈，為滿足該省各地區群眾終身學習的需求，助力本科以下人群提升學歷，保障職場人群提升職場競爭力， 將構建終身化學習的教育體系，加快教育資源均等化的步伐，開通本次報名通道。

據有關通報，凡在國內居住或工作的公民，不限學歷、不限戶籍，均可報讀大學本科學歷，免試入學，在職可讀，國家承認，學信網可查。惟今次招募120人，報名自願參加，報名截止至周三（24日）晚上十時，人數招滿關閉通道。招生截止日期前無高中學歷也可申請。

周三截止報名額滿即止

根據資料，主考單位為全國高等教育自學考試委員會，主考院校：所在地985/211名校、雙一流大學、重點大學等（入學資格限時申請中）。

專業設定表分四級，當中包括專本連讀（具高中畢業文化程度、中等職業學校及社會工作人員皆可報名）、高升專（具有高中畢業文化程度、中等職業學校及社會工作人員皆可報名） 、專升本（在校專科生或已取得專科以上文憑的學生均可報名）、第二學位（在校本科生或已取得本科及以上文憑的應屆生和社會工作人員均可報名）。

