中國觀察︱馬伯庸小說 預言文物處理黑幕

「博物館不能倒買倒賣，但沒說不能處理贗品。」著名作家馬伯庸在小說《古董局中局》，勾勒出博物館文物處理的黑幕：找專家出一份鑒定報告，宣稱文物是假的，按贗品報廢淘汰，偷偷流向古董市場，「就算上級主管部門發現了，只消回一句『鑒定有爭議』就結了。」

現實生活比小說更夢幻！著名收藏家龐萊臣後人66年前捐贈南京博物院（南博）的137件文物，被發現有5件珍品不翼而飛，其中明代仇英名作《江南春》圖卷竟現身拍賣市場，估價高達8800萬元（人民幣，下同）。南博聲稱，這5幅作品被專家認定為「贗品」，在上世紀九十年代被「劃撥、調劑」處理。據媒體報道，2001年，《江南春》被「顧客」以6800元從江蘇省文物總店購買。

相關新聞：南京博物院館藏畫作流入市場 揭24年前以¥6800元賣出

雖然在國家文物部門干預下，《江南春》最終撤拍，但事件引發廣泛關注。馬伯庸《古董局中局》也意外引發熱議，不少網友感歎：「小說預言了現實，藝術來源於生活。」也有網友質疑南博的說法：如果《江南春》是「贗品」，為何不告知捐贈人？如果已鑒定為假，為何估價達到8800萬？

南京博物院前館長輕生

網友又扒出南博醜聞。上世紀九十年代，南博年輕保管員陳超，盜竊價值18萬元的館藏文物，在南京被處決。八十年代，南博院長姚遷自殺身亡，可能與此次風波有隱秘的關聯。

據知名紅學家馮其庸在其回憶錄披露，事件的起因是江蘇省某些「老同志」到南京博物院「借」字畫，卻有去不還。院長姚遷根據記錄去催，「催不回來，他還是催，催的次數多了」，「這些老同志就不高興了」，惹來殺身之禍。

張大千作品遭調包

江蘇官方對姚遷展開調查，官方《光明日報》連續發表文章，誣陷姚遷「以權謀私、侵佔科研人員學術成果」。1984年，姚遷不堪受辱在家中自縊身亡。事件震驚時任中共總書記胡耀邦，中紀委徹查，為姚遷平反，時任江蘇省委副書記、省委宣傳部長等官員受處分。

相關新聞：奇聞秘史︱國畫大師張大千風流到死 搞爺孫戀遭太太們家暴

雖然《江南春》等5件珍品未必因領導相中而被鑒定為贗品，但事件無疑寒了捐贈者的心，也令博物院遭受重大公信力危機。事實上，南博事件並非孤例。上世紀九十年代，湖北荊門博物館副館長王必勝等人盜掘「紀山楚墓群」，並將多件文物私售；本世紀初，廣州美術學院圖書館原館長蕭元監守自盜，以贗品調包將143幅張大千、齊白石等名家書畫作品竊為己有。

目前，江蘇省文化和旅遊廳已經牽頭成立工作專班聯合調查處理事件。國家文旅部和文物局也應介入徹查，並在全國文博單位加強對捐贈物品和館藏文物的規範管理，挽回公眾信心。

紀曉華