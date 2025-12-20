駐京觀察：銀行國資輪番上陣賣房 加劇市場觀望情緒

繼內地銀行下場「直供」賣房，不少地方國資平台亦集中掛牌手中房產。上月，四川西昌市房地產事務中心委託拍賣公司，對144套住房面向社會進行公開網絡拍賣，這些「資產包」大多為經濟適用房、保障房；同月，福建福州市長樂區領航土地房屋開發有限公司公開拍賣51套房源，平均單價每平米11041元（人民幣，下同）。

此前，北京天恆置業集團旗下公司9月掛牌出售111套房產，總轉讓底價超過3.3億元，涉及西城、海淀、朝陽區等多處房源。廣州機場建設投資集團、廣州地鐵集團也出讓手中的房產、店舖以及車位等資產。

其實，國資平台出清存量資產屬於常規行為，只是如今變成一場集體動作，尤為引發關注。究其原因，優化資產結構、緩解流動性壓力是主要動因。國資平台需要通過盤活資產，提升資金使用效率，增強自身抗風險能力。

鏡鑒諮詢創始人張宏偉受訪分析，地方國資平台掛售房產可分為幾類：地方建築類公司可能由於開發商拖欠工程款，通過出售其抵款的房源變現；國有公司自身運營不佳或陷入虧損，需出售房產回籠資金；國資與民企合作拿地開發，一些民企爆雷後，這些合作房源也被出售變現。

此外，全國多地近期推進國有資源資產化、國有資產證券化、國有資金槓桿化改革，賣房是資源資產化的直接表現，有利緩解地方財政吃緊壓力。

由於整體供應量有限，國資平台集中出清房產相信對二手房影響不大。不過，在當前樓市整體下行的大背景下，也恐加劇市場的觀望情緒。

內地樓市復甦仍未顯現。國家統計局最新數據顯示，11月70個城市新建商品住宅價格環比上月下降0.4%，延續下跌趨勢。花旗集團分析師指出，中國樓市2026年可能面臨嚴酷現實，除非流動性改善，否則銷售額預計進一步下降11%。

楊浚源