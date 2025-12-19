Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

南京博物院館藏畫作流入市場 揭24年前以¥6800元賣出

更新時間：17:33 2025-12-19 HKT
發佈時間：17:33 2025-12-19 HKT

南京博物院（下稱南博）館藏明代仇英《江南春》圖卷近日離奇現身拍賣市場，館方後證實圖卷為贗品。內媒周五（19日）披露，《江南春》圖卷在被鑒定為贗品後，早在2001年就已被人以6800元（人民幣，下同）價格買走。

涉事圖卷由近現代收藏大家龐萊臣後人捐給南博。南博方面解釋稱，5幅爭議畫作已分別於1961年經由張珩、韓慎先、謝稚柳組成的專家組鑑定為「偽」；1964年經由王敦化、徐沄秋、許莘農組成的專家組再次鑑定為「假」。

1990年代，該院依照「博物館藏品管理辦法」對該5幅畫作進行了處置。

史料顯示圖卷流向

內媒周五引述史料指出，1986年6月，原文化部制定出台《博物館藏品管理辦法》。之後，南博依此辦法，由原江蘇省文物出境鑑定組及南博鑑定人員對一批建議剔除的書畫作品進行再次審核，確認不宜入藏。 

1997年4月15日，南博向原江蘇省文化廳提交《關於處理不夠館藏標準文物的報告》，請求「將不夠館藏標準的文物（即博物館的處理品）進行調劑，價撥給省文物總店處理」。原江蘇省文化廳於1997年4月21日同意調劑。

1997年5月8日，被專家認定為贗品的《江南春》圖卷撥交給原江蘇省文物總店，於2001年4月16日被「顧客」以6800元價格購買，銷售清單明示為《仿仇英山水卷》。

捐贈方不滿館方無通知

龐萊臣曾孫女龐叔令早前已將南博告上法庭。針對南博方面說法，律師指出，龐叔令作為捐贈方的後人，有權知道捐贈品是否被妥善保存、被鑑定為「偽作」的5件書畫具體流向何方。南博在做出「劃撥、調劑」決定時更應當主動告知，如果確需處置藏品，也應優先考慮讓原捐贈人收回。

相關新聞：收藏家後人捐贈明代圖卷遭拍賣 南京博物院：正在核實

南博代理律師張涵認為，該批藏品所有權自交付時已依法轉移至國家，捐贈人也未在捐贈時保留返還權利。《中華人民共和國民法典》自2021年1月1日起施行，現行法律亦未規定受贈人負有向捐贈人或其繼承人返還已交付捐贈物的義務。因此，龐叔令要求返還爭議畫作的主張缺乏事實和法律依據。

業內人士指出，這次事件的一大重點在於藝術品市場應關注拍品來源是否正規，南博必須有明確證據證明這幅畫作出庫時合規合法，否則這幅畫不僅不可以在市場上流通，而且應依法追回。

