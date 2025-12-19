Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「為食」大學生偷走吃宵夜 翻牆失手防盜圍欄直捅屁股｜有片

更新時間：16:10 2025-12-19 HKT
發佈時間：16:10 2025-12-19 HKT

在江蘇淮安，一名大學生因想吃宵夜，翻越學校鐵欄時，失手遭防盜鐵刺扎進臀部，整個人懸掛在圍欄上，場面驚險尷尬，引發網友熱議。

事件發生於12月15日凌晨約1點20分，地點位於淮安市開發區財經學院北門附近。身穿睡衣的男學生小王（化名），獨自一人企圖翻越超過2米高的校園圍欄。未料翻牆失敗，臀部更遭鐵製防盜刺插入，整個人懸掛圍欄上動彈不得。

被困後，小王趕緊撥打了同校舍友電話，舍友隨即報警求助。淮安消防支隊立即調派水上大隊城南消防救援站人員趕赴現場實施救援。

在現場，救援人員將小王托起防止掉落，造成二次受傷，接著利用液壓破拆工具組將防盜鐵刺剪斷。

網民：多痛的領悟

經過十多分鐘的緊張救援，小王被成功救下，送往就近的醫院治療。目前，小王已做手術縫合傷口，正在康復中。

據了解，該學生當晚因深夜肚餓，打算偷偷外出購買宵夜，選擇翻牆離開校園，未料失敗釀成意外。

事件曝光後，不少網友熱議：「這個代價太大了」、「多痛的領悟」、「只是想吃個宵夜，結果變新聞人物」、「痛到光看就不舒服」、「這雖然很痛，但真的很好笑」、「自找的，不吃宵夜能餓死啊，還要翻越圍欄，現在的大學生真的一言難盡」。

