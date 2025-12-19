史上最長︱台大等8大學明開始65天寒假 農曆新年後才結束

因應學期制度改革，台灣大學等8間大學將一學期縮短為16周，相關課程已於昨日（18日）結束，並從明日（20日）開始放寒假，總假期長達65天，屬當地史上最長、最早的寒假。

台灣教育部今年7月修正「各級學校學生學年學期假期辦法」，2025/26學年共有12間大學實施一學期16周制度，其中台灣大學、台師範大學、台灣科技大學、政治大學、中央大學、清華大學、陽明交通大學及屏東大學等8所學校，16周課程已在昨天結束。

明年2月23日開學

8間學校名義上於下周一（22日）正式進入寒假，但由於明日是周末，實質上等同假期已開始，連同明年2月春節連假，學生將於2月23日開學，總假期遠超當地中小學學生。

台灣教育部指出，今年10月30日及11月27日，將召開學校諮詢會議達成共識，因應寒暑假時間相對增長，各校可透過實習、交換、研究、跨校選課或彈性課程等，提供學生持續且充足的學習資源。