Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

史上最長︱台大等8大學明開始65天寒假 農曆新年後才結束

即時中國
更新時間：11:16 2025-12-19 HKT
發佈時間：11:16 2025-12-19 HKT

因應學期制度改革，台灣大學等8間大學將一學期縮短為16周，相關課程已於昨日（18日）結束，並從明日（20日）開始放寒假，總假期長達65天，屬當地史上最長、最早的寒假。

台灣教育部今年7月修正「各級學校學生學年學期假期辦法」，2025/26學年共有12間大學實施一學期16周制度，其中台灣大學、台師範大學、台灣科技大學、政治大學、中央大學、清華大學、陽明交通大學及屏東大學等8所學校，16周課程已在昨天結束。

明年2月23日開學

8間學校名義上於下周一（22日）正式進入寒假，但由於明日是周末，實質上等同假期已開始，連同明年2月春節連假，學生將於2月23日開學，總假期遠超當地中小學學生。

台灣教育部指出，今年10月30日及11月27日，將召開學校諮詢會議達成共識，因應寒暑假時間相對增長，各校可透過實習、交換、研究、跨校選課或彈性課程等，提供學生持續且充足的學習資源。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
影視圈
15小時前
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
宏福苑五級火殉職消防何偉豪出殯
宏福苑大火殉職消防何偉豪出殯 靈車離開沙田消防局前往浩園｜持續更新
突發
3小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-18 10:46 HKT
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
影視圈
17小時前
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
影視圈
3小時前
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
生活百科
19小時前
考車牌｜明年1.1起考試車禁裝「外掛」輔助 專家：惟有學多幾個鐘
社會
20小時前
大學生月花1.48萬遭父母指責「大洗」 靠投資應付支出 反問「一個月用幾多先合理？」
大學生月花1.48萬遭父母指責「大洗」 靠投資應付支出 反問「一個月用幾多先合理？」
投資理財
6小時前