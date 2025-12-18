Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

監總局官員談「反內捲」新規：打出「全網最低價」涉壟斷

即時中國
更新時間：14:23 2025-12-18 HKT
發佈時間：14:23 2025-12-18 HKT

在防止低價競爭的「反內捲」成為中國官方既定方針下，國家市場監管總局官員17日說，監管部門將加速制定網路平台「反壟斷合規指引」。未來，各網路平台若要求商家定出「全網最低價」，恐將構成「濫用市場支配地位」或壟斷行為。

中新社報道，中國國家市場監管總局召開「民生領域反壟斷執法專項行動成果」宣介專題記者會，該局反壟斷執法一司副司長劉健在會中作上述表示。

中國國家市場監管總局11月間發布「互聯網（網際網路）平台反壟斷合規指引」的徵求意見稿，宣稱目的在更好地幫助平台業者精準辨識、評估、防範反壟斷風險，進一步將規範界線明確化。

劉健表示，平台經濟具有明顯區別於傳統經濟的競爭特點。如大型平台企業規模效應、網路效應明顯，易於展開跨界競爭、快速擴張，實現「贏者通吃」。

他說，平台企業作為「關鍵一個」，相對於平台內商家和消費者等「龐大一群」具有天然優勢，具有制定規則、掌握數據、利用算法、分配流量的管理者屬性。同時，平台經濟具有獨特的商業邏輯和行為模式，涉及平台生態多方主體利益，如何科學劃定行為邊界更為複雜。

劉健表示，從監管實際情況看，平台經濟領域的壟斷風險較為突出，各平台企業反壟斷合規意識和能力有待提升。在此背景下，研究制定上述指引，目的是引導平台企業加強風險識別、風險管理和合規保障，有效防範反壟斷合規風險，促進平台經濟創新和健康發展。

劉健提到，這一指引總結過去執法經驗，提醒平台業者一旦要求商家定出「全網最低價」的行為，可能構成「濫用市場支配地位」或協議壟斷行為。

