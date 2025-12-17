Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日關係惡化︱遊日中國客增幅銳減 整體外國客較去年增逾10%

即時中國
更新時間：17:55 2025-12-17 HKT
發佈時間：17:55 2025-12-17 HKT

日本政府觀光局周三（17日）公布，11月訪日的中國旅客人次增幅雖然銳減，但整體訪問日本的外國旅客人次仍較去年同期增長10.4%，顯示受中日兩國間持續外交爭拗的影響不大。

相關新聞：中日關係緊張 文旅部：近期避免前往日本旅遊

日本首相高市早苗早前發表「台灣有事」論後，中日關係急速遇冷，中方甚至曾提醒國民近期避免前往日本旅遊，甚至連中國各大航空公司也提供今年底前赴日機票免費退票。外界關注日本旅遊業會否大受打擊。

11月訪日遊客達352萬人次

路透社報道，根據日本政府觀光局（JNTO）的資料，11月來自海外的商務和觀光訪日旅客達到352萬人次，使今年以來訪問日本的外國旅客人次突破3900萬，已超過去年全年創新高紀錄的3687萬人次。

相關新聞：中日惡化｜國內旅行社抽起日本遊宣傳物料 日酒店接退訂要求

中國遊客佔整體1/4

11月訪日的中國旅客人次為56.26萬，僅較去年同期略增3%，增幅遠低於10月的22.8%，以及今年1至11月數據與去年同期相較的增幅37.5%。今年以來赴日旅客仍以中國人為最大來源地，佔所有外國旅客人次的近1/4。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
消委會交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
社會
6小時前
罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮
罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
北上飲茶$99竟貼單呻笨 港男歎山竹牛肉食評僅4字 引爆港深大對決：香港點心真係輸咗？｜Juicy叮
北上飲茶$99竟貼單呻笨 港男歎山竹牛肉食評僅4字 引爆港深大對決：香港點心真係輸咗？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
店家未有得到黃小姐同意，就安排男技師為她按摩。iStock示意圖
女客全裸做SPA 按摩店無知會下安排男技師
即時中國
20小時前
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
23小時前
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
影視圈
1小時前
宏福苑五級火︱廉政公署再拘捕兩人 消息：為宏福苑新舊業主立案法團主席
宏福苑五級火︱廉政公署再拘捕兩人 消息：為宏福苑新舊業主立案法團主席
突發
23分鐘前
萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化
萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化
商業創科
7小時前
移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事
移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事
影視圈
8小時前
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：不可原諒
04:43
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：他不可原諒
申訴熱話
10小時前