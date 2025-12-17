中日關係惡化︱遊日中國客增幅銳減 整體外國客較去年增逾10%

日本政府觀光局周三（17日）公布，11月訪日的中國旅客人次增幅雖然銳減，但整體訪問日本的外國旅客人次仍較去年同期增長10.4%，顯示受中日兩國間持續外交爭拗的影響不大。



日本首相高市早苗早前發表「台灣有事」論後，中日關係急速遇冷，中方甚至曾提醒國民近期避免前往日本旅遊，甚至連中國各大航空公司也提供今年底前赴日機票免費退票。外界關注日本旅遊業會否大受打擊。

11月訪日遊客達352萬人次

路透社報道，根據日本政府觀光局（JNTO）的資料，11月來自海外的商務和觀光訪日旅客達到352萬人次，使今年以來訪問日本的外國旅客人次突破3900萬，已超過去年全年創新高紀錄的3687萬人次。

中國遊客佔整體1/4

11月訪日的中國旅客人次為56.26萬，僅較去年同期略增3%，增幅遠低於10月的22.8%，以及今年1至11月數據與去年同期相較的增幅37.5%。今年以來赴日旅客仍以中國人為最大來源地，佔所有外國旅客人次的近1/4。