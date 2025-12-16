拼多多高管與市監局人員肢體衝突 內媒：辭退多名政府關係員工

早前，市場傳出拼多多數名高管12月初和市監局人員在拼多多上海辦公地點發生衝突，事後後被拘留。官方一直未有回應事件。周二（16日），接近拼多多人士告訴內地財新網透露，因「12月3日發生的打架事件」，拼多多的政府關係部門多名員工被辭退。

相關新聞：拼多多股價跌超2% 網傳高管與市監局人員互毆

財新網報道，據了解，因接到相關舉報，市場監管總局轉派地方市監局對拼多多進行檢查。12月3日，市監局人員在拼多多上海總部的辦公室展開調查，舉報內容或與虛假發貨相關。過程中，拼多多數名員工與市場監管局工作人員產生肢體衝突，市場監管工作人員報警後，上海長寧警方以阻礙執行職務，對拼多多員工處以包括行政拘留在內的處罰。

新加坡《聯合早報》早前報道事件傳聞指，國家市監總局官員12月3日突然到拼多多上海總部監督檢查，拼多多高層翌日開會認為，這次檢查與該公司一名副總裁跳槽到小紅書有關，該副總裁曾任市監總局廣告司副司長。



據傳，拼多多高層決定要盡快結束這次檢查，以免損害公司利益。當晚，3名高管到市監總局在該公司的辦公室挑釁，最後引發毆鬥事件，雙方均報了警。

拼多多一直無公開回應事件和解釋衝突的具體原因，但內地大型企業與監管機構之間發生肢體衝突，實屬罕見。外界擔憂事件或引發拚多多面臨更嚴格監管，拼多多股價一度大跌逾3%。