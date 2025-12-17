搵食辛酸︱景區演員扮關公變「冰雕」 強忍嚴寒跳水惹熱議︱有片

生活艱難讓無數打工一族強忍辛勞，或者換來就是公眾一句「專業」的讚賞。近日，河南多地下雪，一名遊客在開封萬歲山武俠城遊玩時，發現雪地一座關羽造型的「冰雕」。遊客走近竟發現是一位正在表演站崗的演員。現場拍攝影片迅即在網上引起熱議，不少網民看到不禁感嘆「太敬業了」。

網上流出影片所見，演員初時在風雪中站立，看到對方全身是雪、鬍子更是結冰。直至遊客走近才眨眼及揮手，遊客才確認關公由演員扮演。

萬歲山武俠城客服周六（14日）回應，這幾天下雪，景區內的演出都是正常進行。有網民認為演員太過辛苦，景區客服回應，工作人員是輪班，其次現在（因為下雪）景區為演員都有提供暖寶寶（暖包）、熱水等，厚衣服亦陸續在更換了。

清明上河圖景區演員跳入冰水

此前，有網民亦發現開封清明上河圖景區劇情推進到關鍵處，演員要跳入冰冷的水中。景區也表示，演員拍攝時有相應保暖措施，會根據天氣、水溫情況靈活調整劇情，保障人員安全。



河南文旅廳指出，近日大雪天氣，開封清明上河園、萬歲山武俠城和洛陽洛邑古城等景區演出不停，演員全情投入，只為讓每位遠道而來的游客不虛此行。