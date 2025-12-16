杭州外賣員遇珠寶劫匪 不顧遲到超時英勇制伏｜有片

內地外賣速遞員分秒必爭送單，但浙江省杭州市上城區萬象匯一間珠寶店發生的搶劫案，嫌疑人被一名見義勇為的外賣員當場控制。

外賣小哥：當時沒想太多

警方稱，事發在周一（15日）晚上7時許，26歲嫌疑人陳某秋以購物為由讓服務員取出一手鐲，並趁服務員不備，奪走該手鐲欲逃離現場，被路過的外賣員柴某某當場控制。目前，陳某秋已被刑事傳喚。外賣員柴某某被公安機關確認見義勇為。

據內媒報道，有目擊市民稱，晚上她和好友前去萬象匯吃晚餐，剛從商場超市出來，就碰上前面有位男士在狂奔，後面還有兩位女士在狂追，應該是珠寶店的櫃姐，正追著上扶手電梯，她驚到未及反應拿出手機拍攝。

當地街坊陳先生（化姓）稱到場時只看到有人被路過的外賣小哥按在了地上，還有不少保安前來一起將人圍堵在了牆角。聽說被控制男子搶了商場負一樓金店的大金鐲子。

一位萬象匯商店的老闆娘稱，當時很多外賣小哥都在，他不怕遲到超時還能見義勇為很優秀。

據報，挺身而出的外賣小哥名叫柴振鵬，今年25歲，是淘寶閃購杭州東站九隊的一名外賣員。當時正乘自動扶手電梯從一樓往負一樓取外賣。他說當時沒有多想，從自動扶梯上逆行追上去後，在一個角落把人給按住了，把人交給保安後，他就離開去取單了。

報道指，為表彰柴振鵬見義勇為的行為，12月15日晚，其所屬購物平台授予他「城市騎士社區俠」榮譽稱號以及現金獎勵。