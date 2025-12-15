Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

范曾在百度、抖音等平台消失 搜尋結果為空 此前宣布與女兒繼子斷絕關係

即時中國
更新時間：13:32 2025-12-15 HKT
發佈時間：13:31 2025-12-15 HKT

87歲的書畫大師范曾近日在微博發表聲明，稱與嫩妻徐萌「喜得獨子」，與女兒范曉蕙、繼子范仲達斷絕關系，轟動海內外。今天，有網友發現，范曾在百度、抖音、頭條等媒體平台上全網消失，此前在微博發布的聲明也失蹤。

相關新聞：87歲書畫大師｜網傳范曾抱新生獨子相 與兒女斷親前的商業部署

范曾突內地全網消失，搜尋結果為空。
相關新聞：書畫大師｜87歲范曾自爆和嫩妻喜得獨子 宣布與女兒繼子斷絕關係

范曾被譽為中國藝術界巨匠，外傳其身價高達10億元人民幣，去年4月宣布迎娶小50歲的嬌妻徐萌，自稱「藝林佳話」。

今年8月，女兒范曉蕙稱范曾「失聯」，疑似被徐萌盜走20億字畫古董，引發風波。范曾近日發表聲明，稱與徐萌近期「喜得獨子，幸何如哉」，即日起與范曉蕙、范仲達二人及其家屬斷絕關系，「凡與我本人相關公私事宜，均僅由吾妻徐萌女士全權負責，他人無權干涉」。

