范曾在百度、抖音等平台消失 搜尋結果為空 此前宣布與女兒繼子斷絕關係

87歲的書畫大師范曾近日在微博發表聲明，稱與嫩妻徐萌「喜得獨子」，與女兒范曉蕙、繼子范仲達斷絕關系，轟動海內外。今天，有網友發現，范曾在百度、抖音、頭條等媒體平台上全網消失，此前在微博發布的聲明也失蹤。

范曾突內地全網消失，搜尋結果為空。

范曾被譽為中國藝術界巨匠，外傳其身價高達10億元人民幣，去年4月宣布迎娶小50歲的嬌妻徐萌，自稱「藝林佳話」。

今年8月，女兒范曉蕙稱范曾「失聯」，疑似被徐萌盜走20億字畫古董，引發風波。范曾近日發表聲明，稱與徐萌近期「喜得獨子，幸何如哉」，即日起與范曉蕙、范仲達二人及其家屬斷絕關系，「凡與我本人相關公私事宜，均僅由吾妻徐萌女士全權負責，他人無權干涉」。