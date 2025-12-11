中央經濟工作會議︱習近平強調明年八大任務 「建設粵港澳大灣區國際科技創新中心」

中央經濟工作會議周三至周四（10日至11日）一連兩天在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話，當中包括明年經濟工作八大重點任務，例如：建設北京（京津冀）、上海（長三角）、粵港澳大灣區國際科技創新中心，同時制定全國統一大市場建設條例，深入整治「內卷式」競爭等。

明年經濟工作八大任務包括：

一是堅持內需主導，建設強大國內市場。深入實施提振消費專項行動，制定實施城鄉居民增收計劃。擴大優質商品和服務供給。優化「兩新」政策實施。清理消費領域不合理限制措施，釋放服務消費潛力。推動投資止跌回穩，適當增加中央預算內投資規模，優化實施「兩重」項目，優化地方政府專項債券用途管理，繼續發揮新型政策性金融工具作用，有效激發民間投資活力。高質量推進城市更新。

堅持內需主導

二是堅持創新驅動，加緊培育壯大新動能。制定一體推進教育科技人才發展方案。建設北京（京津冀）、上海（長三角）、粵港澳大灣區國際科技創新中心。強化企業創新主體地位，完善新興領域知識產權保護制度。制定服務業擴能提質行動方案。實施新一輪重點產業鏈高質量發展行動。深化拓展「人工智能+」，完善人工智能治理。創新科技金融服務。

三是堅持改革攻堅，增強高質量發展動力活力。制定全國統一大市場建設條例，深入整治「內卷式」競爭。制定和實施進一步深化國資國企改革方案，完善民營經濟促進法配套法規政策。加緊清理拖欠企業賬款。推動平台企業和平台內經營者、勞動者共贏發展。拓展要素市場化改革試點。健全地方稅體系。深入推進中小金融機構減量提質，持續深化資本市場投融資綜合改革。

四是堅持對外開放，推動多領域合作共贏。穩步推進制度型開放，有序擴大服務領域自主開放，優化自由貿易試驗區布局範圍，扎實推進海南自由貿易港建設。推進貿易投資一體化、內外貿一體化發展。鼓勵支持服務出口，積極發展數字貿易、綠色貿易。深化外商投資促進體制機制改革。完善海外綜合服務體系。推動共建「一帶一路」高質量發展。推動商簽更多區域和雙邊貿易投資協定。

深入整治「內卷式」競爭

五是堅持協調發展，促進城鄉融合和區域聯動。統籌推進以縣城為重要載體的城鎮化建設和鄉村全面振興，推動縣域經濟高質量發展。嚴守耕地紅線，毫不放松抓好糧食生產，促進糧食等重要農產品價格保持在合理水平。持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，把常態化幫扶納入鄉村振興戰略統籌實施，守牢不發生規模性返貧致貧底線。支持經濟大省挑大梁。加強重點城市群協調聯動，深化跨行政區合作。加強主要海灣整體規劃，推動海洋經濟高質量發展。

六是堅持「雙碳」引領，推動全面綠色轉型。深入推進重點行業節能降碳改造。制定能源強國建設規劃綱要，加快新型能源體系建設，擴大綠電應用。加強全國碳排放權交易市場建設。實施固體廢物綜合治理行動，深入打好藍天、碧水、淨土保衛戰，強化新污染物治理。扎實推進「三北」工程攻堅戰，實施自然保護地整合優化。加強氣像監測預報預警體系建設，加緊補齊北方地區防洪排澇抗災基礎設施短板，提高應對極端天氣能力。

穩定高校畢業生等重點群體就業

七是堅持民生為大，努力為人民群眾多辦實事。實施穩崗擴容提質行動，穩定高校畢業生、農民工等重點群體就業，鼓勵支持靈活就業人員、新就業形態人員參加職工保險。推進教育資源布局結構調整，增加普通高中學位供給和優質高校本科招生。優化藥品集中采購，深化醫保支付方式改革。實施康復護理擴容提升工程，推行長期護理保險制度，加強對困難群體的關愛幫扶。倡導積極婚育觀，努力穩定新出生人口規模。扎實做好安全生產、防災減災救災、食品藥品安全等工作。

八是堅持守牢底線，積極穩妥化解重點領域風險。著力穩定房地產市場，因城施策控增量、去庫存、優供給，鼓勵收購存量商品房重點用於保障性住房等。深化住房公積金制度改革，有序推動「好房子」建設。加快構建房地產發展新模式。積極有序化解地方政府債務風險，督促各地主動化債，不得違規新增隱性債務。優化債務重組和置換辦法，多措並舉化解地方政府融資平台經營性債務風險。