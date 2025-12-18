廈門鼓浪嶼區首任區長紀華盛逝世 曾前往台灣從事地下革命工作

內媒周四（18日）報道，原福建省建築工程總公司黨組書記、董事長，正廳級離休幹部（醫療享受副省部級待遇）紀華盛，於周日（14日）在廈門因病逝世，享年102歲。

秘密加入地下黨組織赴台

紀華盛1924年8月出生於福建廈門，1947年8月參加工作，同年加入中國共產黨。在廈門大學學習期間，他秘密加入地下黨組織，經組織派遣，先後前往台灣基隆、廈門等地從事地下革命工作，臨危受命承擔中共閩西南廈門臨時工委的組織和聯絡工作，擔任臨時工委組織委員，開展建立地下聯絡站、鞏固和發展地下黨組織、設立島外工作據點及支持遊擊區轉送幹部、電台、物資等工作。

廈門解放前夕，紀華盛冒著生命危險，及時向組織傳遞國民黨軍隊廈門防御情報，為解放軍順利解放廈門發揮重要作用，並隨同解放軍參加解放廈門、接管廈門、保衛廈門和建設廈門的工作。

紀華盛年輕時期照片。廈門大學

紀華盛與夫人合照。廈門大學

積極投入新中國建設浪潮

1949年新中國成立後，紀華盛積極投入新中國建設浪潮，無條件服從組織安排，他曾擔任鼓浪嶼區首任區長，後任市建築公司經理期間，組織完成廈門市政協辦公樓、廈門部隊營房、海堤橋墩箱等市政及海防等重點工程建設。

1953年起，紀華盛先後任福建省建築工程局工務處副處長、福建省城市建設局技術處處長、福建省建設廳施工處處長、省建委施工局副局長、省建築工程局副局長、福建省建築工程總公司黨組書記、董事長等職務，1992年8月離休。

在福建省建築工程局、福建省建設廳任技術處長期間，紀華盛主要加強福建省建築行業管理，有力保障福建前線軍事設施和省重要工程項目建設，組織制訂全省建築企業施工計劃、技術管理，推廣新技術，主抓重點工程施工管理和工程設計審批，籌建省土木建築工程學會，創辦省建築科學研究所，兼任省建科所首任所長。