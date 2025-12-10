貴州婦澡堂偷拍女客裸照發微信 遭揭發即行拘7日

手機氾濫令個人隱私難保。貴州有澡堂的多名女性顧客，裸體入浴時被1名老婦偷拍發到微信。涉案老阿姨被警方行政拘留7日。

據貴州廣播電視台報道，熊女士一家四口12月6日到了貴陽地中海傳奇水匯消遣。

熊女士表示，當入到女浴室洗澡時，意外發現有一名老婦用手機偷拍她的裸體，並正準備發送出外，熊女士於是上前把手機搶回，雙方即爆發爭執。

熊女士報警後，警方在老婦楊某某手機，發現在澡堂內偷拍多名女性隱私照片和影片，並通過微信轉發，已被處以行政拘留7日。手機中發現多張女客裸體照，

熊女士又不滿店方，在她發現楊某某偷拍發生爭執時，長時間無工作人員協助。