汕頭住宅大火︱罹難者升至12人 最少8人屬同一家庭

廣東汕頭有住宅9日晚起火，造成12人死亡。起火原因仍在調查。



據新華社報道，廣東省汕頭市潮南區消防救援大隊12月10日凌晨發佈通報，指9日21時20分，潮南區峽山街道丹鳳路一住宅突發火災，造成8人死亡，4人受傷。至中午，新華社報道，事故中的死者升至12人。

通報稱，消防部門抵達現場救援，至22時03分明火被撲滅。

經初步勘查，起火建築為一棟四層鋼筋混凝土結構自建房，過火面積約150平方米。火災現場造成8人死亡、4人受傷已送醫院搶救。目前起火原因調查及善後處置工作正有序開展。

家屬：死者是自家人

據界面新聞，事發地為位於潮南區峽山街道下東浦村丹鳳路上的裕豐五金電器店。工商登記信息顯示，該店成立於2010年，經營者為吳某某，主要銷售家電、機電和五金工具。

吳某某女兒接受採訪時表示，死者全部都是自己的親人，包括父親、母親、奶奶（祖母），以及弟弟及其孩子等人，「全部都沒有了」。她又透露，事發時哥哥不在家，僅有嫂子成功逃生。父母事發時與祖母及其他人住在三樓和四樓，「我不知道他們為什麼沒跑出來」。她也不清楚起火原因，稱有關單位正在調查。