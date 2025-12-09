前海南省委書記羅保銘 受賄1.13億被判囚15年

海南省前省長、前省委書記羅保銘受賄案今日在上海宣判。現年73歲的羅保銘被指為相關單位和個人在工程承攬、銀行貸款、商業合作等事項上提供幫助，非法收受財物1.13億元（人民幣，下同），被判處有期徒刑15年，並處罰金500萬元。

案件跨越近30年

案件今早在上海市第一中級人民法院一審宣判。經查明，案件跨越近30年，從1995年至2024年，羅保銘利用擔任天津市商業委員會主任、海南省委副書記、海南省省長、海南省委書記、十二屆全國人大華僑委員會副主任委員等職務上的便利斂財。

法院認為，羅保銘受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失。鑒於其受賄犯罪中有未遂情節；自動投案，具有自首情節；提供偵破其他重大案件的線索，具有重大立功表現；認罪悔罪，受賄贓款贓物已全部追繳，依法對其減輕處罰。