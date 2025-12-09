Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

前海南省委書記羅保銘 受賄1.13億被判囚15年

即時中國
更新時間：18:45 2025-12-09 HKT
發佈時間：18:45 2025-12-09 HKT

海南省前省長、前省委書記羅保銘受賄案今日在上海宣判。現年73歲的羅保銘被指為相關單位和個人在工程承攬、銀行貸款、商業合作等事項上提供幫助，非法收受財物1.13億元（人民幣，下同），被判處有期徒刑15年，並處罰金500萬元。

案件跨越近30年

相關新聞：海南省委原書記羅保銘被決定逮捕  被指長期與政治騙子不正當交往

案件今早在上海市第一中級人民法院一審宣判。經查明，案件跨越近30年，從1995年至2024年，羅保銘利用擔任天津市商業委員會主任、海南省委副書記、海南省省長、海南省委書記、十二屆全國人大華僑委員會副主任委員等職務上的便利斂財。

法院認為，羅保銘受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失。鑒於其受賄犯罪中有未遂情節；自動投案，具有自首情節；提供偵破其他重大案件的線索，具有重大立功表現；認罪悔罪，受賄贓款贓物已全部追繳，依法對其減輕處罰。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火｜警發現疑似人骨 增至160人死亡 仍有6人失聯
突發
2小時前
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
5小時前
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
11小時前
邦妮曾宣稱12小時內達成「千人斬」。
OnlyFans「千人斬」女網紅印尼峇里島被捕 涉違法拍色情片 面臨最高15年監禁
即時國際
7小時前
小巴婆婆與神秘男「寶貝」傳情 曖昧訊息曝光疑墮心寒騙局 網民揭長者致命弱點：她不是蠢｜Juicy叮
小巴婆婆與神秘男「寶貝」傳情 曖昧訊息曝光疑墮心寒騙局 網民揭長者致命弱點：她不是蠢｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
2025-12-08 13:33 HKT
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
23小時前
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
影視圈
2小時前
65歲三屆影后做媽媽！貼手抱「女兒」照罕露柔情一面 年紀大望有人陪伴得到平靜和快樂
65歲三屆影后做媽媽！貼手抱「女兒」照罕露柔情一面 年紀大望有人陪伴得到平靜和快樂
影視圈
49分鐘前
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
2小時前