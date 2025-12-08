前國家體育總局局長苟仲文 受賄2.36億判死緩

2025年12月8日，江蘇省鹽城市中級人民法院一審公開宣判十四屆全國政協原常委、民族和宗教委員會原副主任苟仲文受賄、濫用職權案，對被告人苟仲文以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。



苟仲文去年5月落馬。經審理查明：2009年至2024年，被告人苟仲文利用擔任北京市副市長，北京市委常委、北京市委副書記，國家體育總局黨組書記、局長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、項目審批等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣2.36億餘元。

2012年至2013年，苟仲文擔任北京市副市長期間，在相關專案收購過程中濫用職權，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失。

鹽城市中級人民法院認為，被告人苟仲文論罪應當判處死刑，鑒於苟仲文受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄贓款贓物及孳息已全部追繳，對其所犯受賄罪判處死刑，可不立即執行。