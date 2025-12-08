Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

江西鄱陽湖濕地候鳥遭毒殺 警刑拘3疑犯

更新時間：15:01 2025-12-08 HKT
發佈時間：15:01 2025-12-08 HKT

江西有鳥類義工發現鄱陽湖流域某濕地，有人設置多個投毒點，毒害候鳥。警方調查後，將3名疑犯刑事拘留。

澎湃新聞報道，鳥類義工方先生上月底有人報料，指上饒餘干縣鄱陽湖流域某濕地，有人毒殺候鳥。

方先生赴現場觀察及調查，發現在鄱陽湖上游的某處濕地，有人在候鳥棲息地置多個投毒點，以及見到東方白鸛、蒼鷺等鳥類的屍體。

方先生12月6日凌晨，在現場蹲守，發現駕電動車的中年男子行動可疑，在對方離開後，於現場發現兩隻剛死不久的斑嘴鴨，還有瀕死的雲雀。同日早上，方先生報警。

方先生指，發現的毒餌是「呋喃丹」（俗稱扁毛霜）的毒藥。根據現場情況他推測，投毒者是將藥撒在地上，再用稻穀覆蓋藥物作為誘餌。鳥類啄食後中毒，會出現呼吸困難、無法飛行等現象，最終窒息死亡。

上饒市餘干縣公安局8日發佈《警情通報》，指有義工報案，指有疑似毒害野生動物的情況。經查，已對周某乾（57歲）、周某典（69歲）、周某乾（50歲）等疑犯採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

通報指，已組織人員對濕地內投毒點進行排查清理。

 

