醫保藥品目錄增114種 本年至今69創新藥上市破紀錄

即時中國
更新時間：10:26 2025-12-08 HKT
發佈時間：10:26 2025-12-08 HKT

國家醫保藥品目錄及首版商保創新藥目錄7日在廣州發佈，新增藥有114種，當中50種為1類創新藥。大陸今年截至本月7日，已有69種創新藥獲批上市，大幅超過去年全年48種，刷新了紀錄。

相關新聞：甲流︱86元「特效藥」網上賣9元 女高中生質疑為何醫院貴9倍多

綜合內媒報道，2025創新藥高質量發展大會上，發布國家基本醫療保險、生育保險和工傷保險藥品目錄，是國家醫保局成立以來第八次調整。

藥品目錄新增114種藥品，其中50種為1類創新藥。首版商保創新藥目錄共納入19種藥品，包括有CAR-T等腫瘤治療藥品，也有社會關注度較高的阿茲海默症的治療藥品。

國家藥監局黨組成員、副局長楊勝表示，今年以來批準上市的創新藥，截至7日達到69個，已經超過了去年全年的48個，再次創造了歷史新高。

 

