中國駐津巴布韋大使館發布提醒 籲企業及公民加強安全防範

更新時間：15:35 2025-12-07 HKT
發佈時間：15:35 2025-12-07 HKT

中國駐津巴布韋大使館周六（6日）發布安全提醒，提醒在津中國企業、機構和公民進一步提高風險意識，加強安全防範，確保人身和財産安全。

使館指，近期獲悉多宗涉及在津中資企業和中國公民安全事件，一些企業駐地、辦公場所和礦區遭持槍搶劫，一些中國公民所乘車輛被砸、被搶造成財産損失，另有多名中國公民遭遇交通事故導致人員傷亡。

使館提醒企業和公民，應密切關注當地安全形勢，注意使館、商協會和僑團以及津政府、媒體等發布的風險提示；如遇緊急情況應保持冷靜，避免與犯罪分子發生肢體衝突，以確保人身安全為要。

相關新聞：津巴布韋中資礦企遭劫 一中國公民受槍傷身亡

使館亦建議企業全面升級安防設施，加強對員工安全培訓和應急演練。依法合規經營，尊重當地宗教和風俗習慣，與當地社區保持良好關係；關心關愛員工，依法妥善處理矛盾糾紛，切實保障勞工合法權益。
 

