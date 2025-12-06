Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日惡化｜南京大屠殺死難者國家公祭日將至 日本駐華使館發安全警示

更新時間：09:22 2025-12-06 HKT
發佈時間：09:20 2025-12-06 HKT

日本首相高市早苗上月發表「台灣有事論」，導致中日關係急劇惡化。下周六（13日）是南京大屠殺死難者國家公祭日，日本駐華大使館昨（5日）發布安全警告。

據路透社報道，日本使館星期五（12月5日）在聲明中說：「在涉及日中歷史問題的日子裡，反日情緒往往會上升。因為近期當地有關日中關係的報道，需要格外謹慎。」

中日關係惡化，影響民間交流。 路透社
相關新聞：中日惡化｜外交部：絕不接受高市用「立場沒有變化」來敷衍搪塞

這份警示敦促日本公民密切注意周遭環境，外出時盡一切可能確保自身安全。使館也要求日本公民避免在公共場合大聲喧嘩，並避免穿上或攜帶任何可能顯示出日本人身份的衣物或物品。

12月13日為「南京大屠殺死難者國家公祭日」。今年的國家公祭儀式將於12月13日（周六）在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行。
 

