河南原配簽和解書後想追回情婦10萬 法院駁回「須尊重協議」

河南張女士發現丈夫的婚外情後與情婦王女士協商，費盡周折追回5.1萬元（人民幣，下同）。她草率簽下和解書承諾「互不相欠」之後發現丈夫供養情婦的金額超過10萬，雖然她試圖通過法律手段取回存款，但法院認為應該遵守和解書的內容，訴訟不獲處理。

協議用詞具「概括性」不利原配

綜合內媒報道，張女士於2012年結婚，並在2023年發現丈夫的婚外情。通過銀行、微信賬單等憑證查實，確認丈夫曾給對方轉錢，當時查明金額是69587元。她聯繫王女士要求還錢，協商及考慮到王女士也曾贈送禮物後，兩人談攏的還款金額為5.1萬元。

之後兩人在2024年11月15日簽署協議，寫明「（張女士）不再對王女士起訴，至此以後，張女士就不再追究王女士插足婚姻的事。雙方達成一致，以後不再聯繫、互不相欠、互不追究。」

張女士簽下的和解書。大風新聞

張女士本希望丈夫能回心轉意，但發現兩人關係仍續存，便繼續深入調查，發現贈予金額超過10萬。她隨即向河南省方城縣人民法院提起訴訟，要求王女士再返還人民幣55281.4元並支付利息。她也向記者透露，當初簽下和解書是被兩人合謀騙了；家裡的存款都是辛辛苦苦存下的，沒想到丈夫竟然為情婦花這麼多。

一審法院認為雖然婚外情違背公序良俗，但因和解書為「兩人真實意思表示」，王女士也已經按協議履行返還義務，同時張女士無法證明自己是在脅迫或欺詐下簽署，故訴求被駁回。二審同樣駁回訴求。

張女士仍不服，以「協議未涵蓋未披露贈與款項、簽訂時存在欺詐及顯失公平」為由申請再審。河南省高級人民法院審查認為，協議中「互不相欠、互不追究」的表述具有概括性，視為張女士放棄一切關於贈予爭議的追究權利。法院最終裁定駁回張女士的再審申請，明確協議中財產處分部份合法有效，雙方應按約履行。