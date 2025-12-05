「電雞」新國標無副座儲物歸零？工信部等澄清誤讀誤解

內地12月1日起全面實施電動單車（電雞）強制性新國標（GB 17761—2024），被批評過嚴，網傳新規下，車輛再無副座供孩子乘座，又沒有了儲物空間。就近期電動單車相關問題，工業和信息化部及中國自行車協會4日晚進行了回應。

針對近期網上出現一些關於新款電動單車的討論和擔憂，引發網民關注。中國自行車協會指出，新標準能更好地保障出行安全，從源頭上降低火災、交通事故安全隱患。近期網上出現的討論和熱議，反映出廣大消費者對新標準產品的關注和期待，但個別企業對新標準產品的生產準備不充分、宣傳解釋不到位，造成有些網民的誤讀誤解。

關於「鐵皮座椅」問題，協會指，當前主流車型均採用發泡材料（海綿）座椅，既滿足安全標準，又保障騎行舒適度，網傳「鐵皮座椅」僅為極個別企業未充分考慮消費者騎行感受，採用不合常理的設計方案，並不是行業普遍現象，更不是新標準要求的。

關於「不能帶小孩」問題，目前企業已經研發出的新標準產品中，70%以上車型均有後衣架（後座），能夠滿足親子出行需求，少數車型因定位單人騎行而未設計後衣架，消費者可根據需求自主選擇適配車型。

關於「超速會急剎」問題，新車型在達到25km/h時只是不能再繼續提速，不會緊急制動，經過前期反覆測試驗證和試駕，以及近期新用戶體驗，行駛過程平順，可較好滿足消費者的出行需求和安全保障。

關於「禁止安裝後視鏡（倒後鏡）」，新標準中不但沒有「禁止安裝」，而且還明確規定「鼓勵安裝後視鏡」，目前大部分車輛出廠時均附帶了後視鏡，只有少部分車型出於外觀簡潔等考慮未安裝後視鏡，消費者可根據自己的使用習慣選購合適的產品。

工信部消費品工業司負責人表示，目前，全國已有100餘家企業的600餘款車型通過了CCC認證，正在陸續投放市場，絕大多數都能很好地滿足消費者使用需求。但是，個別企業在執行新標準過程中，理解還不夠全面、準確，尤其是在產品設計過程中沒有充分考慮消費者的實際需求，使用體驗也不夠人性化，導致生產投放的車輛引發詬病，這一情況不是行業的普遍現象。對此，消費品工業司已指導相關企業抓緊優化產品設計方案，加快生產令消費者滿意的電動自行車產品。同時，要求中國自行車協會進一步加強行業自律，加大新標準宣貫力度，組織會員企業全面、準確執行新標準。