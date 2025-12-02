惠州科企艾比森選董事長 不滿一事現任自投反對票

位於惠州的LED製造商艾比林近日選舉董事長，出現唯一的反對票，居然是現任董事長反對自己，理由是對董事長崗位薪酬不滿意。有內媒發現，丁彥輝2024年的年薪約435萬元人民幣，較前一年度增加約51%。

年薪約435萬增51%

澎湃新聞報道，11月28日，艾比森發佈第六屆董事會第一次會議決議公告。在審議通過《關於選舉第六屆董事會董事長的議案》中， 表決結果：8票同意，1票反對，0票棄權，0票迴避。

艾比森主要研發及製造LED屏幕。小紅書@艾比森

該表決中的唯一反對票，是由董事長的丁彥輝所投，理由是對董事長崗位薪酬不滿意。

根據艾比森2024年年報披露的情況來看，丁彥輝2024年從公司獲得的稅前報酬總額為435.56萬元，其中包含員工持股計畫的本金和收益173.99萬元。對比其2023年288.45萬元的年薪，丁彥輝的年薪漲幅在一年間達到了約51%。

資料顯示，艾比森於2014年8月1日上市，主營業務是LED應用產品的研發、生產、銷售和服務。

公司前三季度報告顯示，前三季度公司營業收入為28.72億元，同比增長5.66%；前三季度歸母淨利潤為1.85億元，同比增長57.33%