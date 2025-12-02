關稅戰2.0︱路透社：部份稀土製造商 獲批簡化版出口證

路透社周二（2日）引述一名知情人士說，至少有三家中國稀土磁鐵生產商已獲得出口許可證，可以加快向部分客戶供貨。這實現了中美元首峰會達成的一項重要成果。

美國總統特朗普上任第二個任期後，開打全球關稅戰。中國隨後作出反制，宣佈就稀土出口作出多方限制。直至中美領袖在南韓APEC會面後，雙方達成多項共識，包括對等關稅「休戰」一年，兩國緊張關局勢終得以緩和。中國之後開始設計「通用許可證」為核心的新稀土許可制度。



知情人士透露，金力永磁已獲得向幾乎所有客戶出口的許可證，而寧波韻升和中科三環也獲得向部份客戶出口的許可證。