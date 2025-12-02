Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

官媒籲涉偷漏稅網紅 應永久封禁

國家主席習近平提出「健全網絡生態治理長效機制」後，官媒《人民日報》近日刊文稱，清朗網絡空間不允許劣跡網紅經改名換姓、改造型等「換馬甲」方式復出，涉偷稅漏稅、涉黃涉賭等違法行為的網紅應永久封禁。

《人民日報》11月30日刊文，點名批評曾因頻繁炫富遭封號、又因偷稅749萬（人民幣，下同）被處1330萬罰款的網紅「栢公子」，指其近日在社交平台復出，11月已直播逾19次，積累23萬粉絲。文章質疑稱，「通過改名換姓、變換造型、改變ip屬地就可規避封禁、洗白重來嗎？網友不答應，清朗網絡空間也不會答應」。

文章強調，擁有大量粉絲的公眾人物有傳播正能量、展現真善美的義務，其言行也在影響着社會價值觀。

對劣跡網紅復出不需要「一棍子打死」，一些輕微行為可以探索合理復出，但偷稅漏稅、涉黃涉賭等違法行為應永久封禁。

