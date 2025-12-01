Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜湖南煙花店老闆死控官員欺壓 喝農藥引爆店舖3人輕傷

更新時間：12:10 2025-12-01 HKT
昨天（30日），湖南郴州一名煙花店老闆留下遺書稱冤屈無處可訴，先引爆自家煙花店後，在車裡喝下農藥自殺，目前正在送醫搶救；現場有3人輕傷，也已送醫接受治療。事件引起社會關注，網友紛紛質疑當地官員壓榨人民，將該老闆逼上絕路。

官員要錢並限制產業發展

當天上午約7時，彭海勇在微信群組裡上傳自己喝農藥的影片並留下遺書，讓大家去華泰城「看煙花」。遺書中稱，當地政府人員、街道辦書記等人曾多次以各種理由索取煙花與禮品，甚至向其索要錢財。同時點名指出郴州市副市長彭生智在煙花行業治理中搞「一刀切」亂作為，影響產業人員生計，更涉及偷情供養私生子等不當作風；又批評環保部門缺乏依據卻將污染問題歸咎煙花行業。

彭海勇控訴這些情況是行業普遍潛規則，並表示「看到這些時我可能已不在人世，這是我的遺言，也是所有煙花爆竹店主想要反映的問題」。

網友上傳的影片顯示爆炸範圍包括周邊建築物，部分大樓倒塌，現場濃煙滾滾，3人輕傷。《南國今報》採訪附近居民，表示聽到非常響亮的爆炸聲，後發現自己家的窗戶玻璃也被震碎。郴州市委市政府發佈公告稱高度事件，並已經成立小組調查事件，嚴肅處理。

