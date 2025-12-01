Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國觀察︱高市「台灣有事論」致中日緊張 簡單粗暴反制恰得其反

即時中國
更新時間：08:59 2025-12-01 HKT
發佈時間：08:59 2025-12-01 HKT

中日關係緊張，中方接連取消日本藝人的活動。日本女歌手濱崎步的上海演唱會、爵士鋼琴家上原廣美的音樂會、偶像團體「桃色幸運草Z」的上海活動，以及日本人氣動畫「美少女戰士」音樂劇等，全部因「不可抗力因素」取消。

日本女歌手大槻真希28日在上海參加活動「萬代南夢宮嘉年華2025」，正在演唱動畫《海賊王》片尾曲《memories》時，燈光突然熄滅，音樂停放，舞台陷入黑暗，她錯愕地張大嘴巴，匆匆離開舞台。相關影片在社交媒體瘋傳，引起大多數負評。

相關新聞：中日惡化︱大槻真希出席上海Bandai Namco嘉年華 台上突停音樂演出腰斬

許多網友在影片彈幕上說：「一首歌的時間等一等都不行嗎？」「太難看了」「又被世人落下口實」「太不尊重人了」。多數歌迷表達不解，直說「太魔幻了」，「要麼演出前就取消，要麼唱完這首歌算了」，「一邊高喊創造良好營商環境 一邊卻這種操作」「半點契約精神都沒啊」，「政治高於一切，歎息」。

如此神操作，就連前《環球時報》總編輯胡錫進也看不下去。他撰文指出，演員唱到一半將其阻止，當眾把演員轟下台，這首先讓人感覺是對演員個人的不尊重。這樣做很容易給外界攻擊我們的對日制裁提供口實。

相關新聞：中日交惡｜河南「東京大飯店」改名「開封歡迎你」惹熱議

濱崎步上海演唱會在開唱前一夜突然被取消，同樣也引發爭議。她在聲明中透露，她與200名工作人員已花5天時間完成舞台搭建，所有準備均按正常流程推進，取消決定完全出乎意料，對1.4萬名粉絲深感歉意。為了回饋粉絲，濱崎步在空無一人的體育館照常登台，完整唱完一場「一個人的演唱會」，並錄下全程，讓網友感到「心酸」。

日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論而且拒不收回，中方予以反制，本來天經地義。但反制也要講究方式方法，而不是簡單粗暴，否則恰得其反。正如胡錫進指出，對日制裁在發力的同時，目標和邊界掌握得越準，執行過程越注意人性化，可持續性越大，效果也將越佳。

紀曉華

