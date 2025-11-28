廣東精神分裂患者懷疑鄰居加害 「先下手為強」砍死祖孫三口上訴待判

廣東廉江市發生一家三口滅門案，兇手葉某志被確認為精神分裂症患者，稱認為鄰居有加害意圖故先下手為強。今年8月葉某志一審被判處死刑，他不服上訴，案件今天（28日）再審，擇期宣判。

相關新聞：河北5口滅門案︱兇手認「激情殺人」被判死刑 自首不足以減刑

兇手父親稱這兩年沒見過他吃藥

綜合內媒報道，葉某志在本年3月27日傍晚7點多闖進鄰居何某的家中，持刀砍擊殺害何某的母親、妻子和大兒子，整個過程只用了30多秒。何某母親和大兒子當場身亡，其妻則送院後不治。葉某志逃跑後自殺未遂，在家中廚房被拘捕。當時葉某志的父親也在家，他將作案工具扔到自家魚池裏，因涉嫌毀滅證據也被捕。

何某的妻子和大兒子。澎湃新聞

在審訊期間，葉某志聲稱他認為何家放毒氣害自己，並使用某種手段使其汽車無法啟動，一氣之下便帶同兩把刀對何家「先下手為強」。

葉某志和其父被捕的通知書。中國新聞周刊

廉江市公安局提供鑑定證明書，證實葉某志患有精神分裂症；但目前他處於疾病緩解期，有受審能力。葉某志的哥哥作供稱，曾在2019年帶葉某志到精神病院求診，超初他有聽從醫囑吃藥，但之後就不清楚了。葉某志的父親則稱這2年也沒見過他吃藥。何家家屬向記者表示，兩家人關係不密切，尤其何某已經3年多沒回老家，不存在積怨。

葉某志闖進何家的閉路電視片段。中國新聞周刊

相關新聞：深圳14歲男生斬殺同齡女同學 被判終身監禁

一審法官認為，雖然兇手是病人，但其罪行情節嚴重，加上被認定為「對行為的違法性和後果有明確認識」，且至今沒有悔意，不獲從輕處罰，依例判處死刑。葉某志不服上訴，案件擇日宣判。