中日惡化︱王毅再批高市：公然開歷史倒車 侵害中國主權和領土完整

即時中國
更新時間：11:23 2025-11-28 HKT
發佈時間：11:23 2025-11-28 HKT

11月27日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅應約同法國總統外事顧問博納通電話，其間再斥日本領導人涉台言論挑釁。

相關新聞：中日惡化︱王毅：日本領導人講了不該講的話 中方必須予以堅決回擊

王毅闡明中方在台灣問題上的立場，強調日本現職領導人發表涉台挑釁言論，公然開歷史倒車，侵害中國主權和領土完整。中法作為安理會常任理事國和全面戰略夥伴，應當共同維護二戰勝利成果，在涉及對方核心利益問題上堅定相互支持。希望法方繼續堅定恪守一個中國原則。

相關新聞：中日惡化｜高市疑似軟化 中方拒收貨斥「仍不思悔改」

博納表示，馬克龍總統期待很快訪問中國，鞏固深化兩國元首的友誼，並就推進法中、歐中關係以及共同應對全球性危機進行深入戰略溝通。相信此訪將引領兩國關係高質量發展，並為世界和平穩定作出新貢獻。法方堅持獨立自主外交傳統，堅定不移奉行一個中國政策，理解中方在台灣問題上的正當立場。期待同中方增進相互信任，加強對話協作，共同應對全球治理及經濟失衡等挑戰。歐中關係健康發展至關重要，法方願在良好法中關係基礎上為歐中對話合作發揮積極作用。

雙方還就烏克蘭危機交換意見。博納介紹了法方立場。王毅表示，中方支持一切致力於和平的努力，支持達成全面、持久、當事各方都接受的和平協議，支持構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，願同法方就此保持溝通。

