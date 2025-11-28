大埔宏福苑五級火｜貴州榕江募捐馳援香港 「村超」球場成愛心集結地

香港大埔宏福苑發生重大火災，死亡人數增至94人，牽動人心。11月27日晚，貴州榕江縣紅十字會在村超球場設立捐贈點，榕江鄉親們紛紛捐款，支援香港受災民眾。多名村超球員表示，希望為香港大埔火災救援盡綿薄之力。榕江縣委書記徐勃也在微信群中公布了線上捐款渠道。

榕江縣紅十字會發起募捐

榕江縣紅十字會27日發起倡議，當晚7時開始，在貴州村超球場設立愛心匯聚接收捐贈點，向全縣發起為香港大埔受災民眾募捐的倡議。倡議書稱，「在這裡，我們見證過無數熱血沸騰的足球賽事，感受到各民族同胞團結一心的力量。此刻，我們更要讓這裡成為傳遞愛心的溫暖港灣，將榕江人民的關懷與情誼送達香港大埔。」

這場愛心捐贈的緣起，是足球搭建的友誼橋樑。自2023年「村超」火爆出圈以來，榕江與香港的體育文化交流便持續升溫，一次次跨省跨港的足球邀約，一場場酣暢淋漓的綠茵競技，讓黔東南的鄉土氣息與香江之畔的都市活力碰撞出深厚情誼，也為此次愛心馳援埋下伏筆。

當晚，村超球場上捐款的人們摩肩接踵。接受南方都市報採訪的村足球員金先生表示「之前榕江受災時，全國各地的朋友都來幫助咱們，香港遇到這個困難，我們肯定要伸出援手。」

村超球員王香兵說：「香港大埔宏福苑發生火災，不是我們想看到的，榕江和香港兩地的情誼是非常深厚，今天我們過來向香港捐款，盡點綿薄之力，香港加油！」

