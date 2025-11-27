中日惡化｜多名旅日中國公民遭辱罵毆打受傷 中使館再發警告

中國駐日本大使館再次提醒中國公民近期避免前往日本，並提醒當地中國公民注意人身安全。理由是近日接連傳出多宗中國公民在日遭受「無故侮辱和暴力攻擊」的案例，並聲稱部分受害者甚至因此受傷。

聲明指，近年來，日本治安環境持續惡化。據日本警察廳統計，2021年至2024年，日本涉嫌違反刑法的犯罪案件逐年增加，自56.8萬件增加至73.8萬件。拐賣、放火、殺人、搶劫、強姦、猥褻等重罪由8821件增長至14614件，增長約65.7%。

國台辦發言人彭慶恩。

今年7月以來，駐日使領館接到的中國公民被歧視類案件求助明顯增加，11月份尤為突出。近日，多名旅日中國公民報告遭到無端辱罵毆打並受傷。

有關案件發生後，駐日本大使館和各總領館第一時間表達慰問並提供協助，向日方提出交涉，要求盡快破案，嚴懲兇手，切實保護中國公民合法權益。目前多宗案件仍未偵破，施暴者尚未受到法律制裁。

中國駐日本大使館再次提醒中國公民近期避免前往日本，提醒已在日中國公民切實提高安全防範意識，加強自我保護。如遇針對性、歧視性案件，請注意保存證據，及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。

此外，國台辦發言人彭慶恩在26日的發布會上亦指出，今年以來，日本發生多宗包括台灣同胞在內的遊客遇襲事件。近日，日本首相公然發表涉台挑釁言論，嚴重惡化人員交流氛圍。日本社會右翼分子、反華、仇華極端行為增多，給遊客人身和生命安全帶來重大風險。台灣同胞是我們的骨肉天親，我們強烈譴責類似的暴力行為，日方應盡快嚴懲肇事者。

